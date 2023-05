La hija mayor de 'La casa de los horrores' acusa a su padre de agresión sexual: "Nos obligó a ver vídeos pornográficos"

Poco a poco vamos conociendo más datos acerca de lo que ocurrió en la ya conocida como ‘La casa de los horrores’. Y es que los menores, en su declaración, que ahora ha salido a la luz, contaron cómo los trataba su padre, el presunto autor de los abusos, y cómo reaccionaba su madre.

Los menores vivieron una absoluta pesadilla. "Nos obligó a ver vídeos pornográficos", han asegurado los jóvenes, o les decía que tenían que estar despiertas hasta que llegara del trabajo para seguir viendo este contenido.

Y no solo eso, sino que relatan, según el testimonio al que ha accedido El Mundo, que en ocasiones su padre les pedía representar este tipo de contenido. "Yo me negué todas las veces, se levantó y me dio una paliza", ha contado una de las menores.

Delante de la magistrada, lo acusa de haberla agredido sexualmente y asegura que llegó a obligarle a realizarle tocamientos a su madre. Y, además, la amenazaba si contaba algo: "Si tú cuentas algo de lo que pasa fuera, te mato", le decía.

La madre, según cuentan los jóvenes, se ponía nerviosa e intentaba tranquilizar al padre, pero él la apartaba y la culpaba de todo. “Mi madre no podía hacer nada”, han añadido.

Lo único que hacía la madre era pedirles que aguantasen hasta que cumpliesen los 18 años para poder irse de casa, como ya hizo en su momento la mayor de los hermanos.

Los menores culpan únicamente a su padre de los abusos, un padre que sigue en la calle a pesar de todo.

La versión de la madre

La madre, por su parte, ha negado que ella y su marido maltrataran a los niños. Ha asegurado que discutían como una familia normal y que no sabe el motivo. “Por el bien de los niños si hacen algo más”, ha dicho ante el juez.

Además, ha afirmado que se dedica 24 horas del día a ser madre, que esta situación le supera y que ella nunca ha sido víctima de ningún episodio de violencia por parte de su marido.

Tanto es así que incluso ha pedido que se revoque la orden de alejamiento.

La madre ha dejado de hacer vida fuera de la casa y solo sale para hacer la compra, aunque por el garaje y va a otro municipio para que no la vean por Colmenar Viejo.