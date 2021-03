Teresa Gómez, ganadera desde niña: "Nunca me he sentido maltratada por los hombres"

Se llama Teresa Gómez y es ganadera en Valle del Pas, en Cantabria. Comenzó en la ganadería de niña. Tenía 9 años y acompañaba a su padre para ir a buscar a las vacas.

Cuando nacieron sus dos hijos se dio cuenta de lo difícil que era compaginar la faceta de madre con la de ganadera y decidió cambiar la raza de sus vacas. "De esta forma dejé las vacas lecheras, que requerían más atención, más tiempo, por las de carne. Eso me permitió estar más con mis hijos", relata.

Teresa asegura que no existe igualdad en el campo. "Yo he tenido que luchar mucho, pero también tengo que decir que nunca me he sentido maltratada por los hombres. Me gustaría que a la mujer que se pone las botas y la ropa de trabajo se le tratase de la misma forma que al hombre. Y creo que no se hace", reclama.