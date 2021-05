Rescatan una ballena varada en el río Támesis en Londres

Una imagen cuanto menos insólita que acaparó las miradas de cientos de londinenses nada habituados a este tipo de cetáceos en sus aguas.

Los testigos no daban crédito: "Un amigo me llamó para decirme que la ballena estaba atrapada y no me imaginaba que iba a ser tan pequeña", señala un hombre que bajó a ver qué sucedía. Es muy sorprendente y a la vez muy triste, nos dice otra.

Se trataba de una ballena 'minke' de 3 o 4 metros de largo que desorientada había nadado hasta la esclusa Richmond, en el centro de la ciudad. Rápidamente los servicios de emergencia consiguieron rescatarla para llevarla a un lugar más seguro.

En los videos, que se han vuelto virales, vemos como el animal asustado trata de revolverse mientras los operarios se afanan en cogerla. Ahora los veterinarios la están chequeando para poder devolverla a su hábitat natural