Puente de Todos los Santos de 'veranillo' en la mayor parte de España

"La presencia de altas presiones sobre la península va a garantizar al menos hasta el lunes la ausencia de precipitaciones en la mayor parte del país, excepto en Galicia. Serán frecuentes, eso sí, las nieblas y nubes bajas, propias de la época del año en la que nos encontramos, con el anticiclón sobre nosotros", apuntó Rubén del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Las nieblas podrían persistir durante buena parte de las horas diurnas en zonas del interior peninsular, lugares donde habrá un ambiente más fresco. "Donde no sean persistentes y brille el sol, las temperaturas diurnas alcanzarán valores altos para la época del año, entre 5 y 10 grados por encima de lo normal en el norte y este de la península. Serán temperaturas, por tanto, más propias de finales de verano o de septiembre que de finales de octubre o comienzos de noviembre", añadió Del Campo.

A partir del martes de la próxima semana llegará un "importante cambio" de tiempo, según Del Campo, porque el anticiclón se retirará de la península para reforzarse en el Atlántico y enviar vientos del norte. Además, el miércoles se formará una borrasca al suroeste de la península. "Con esta situación, habrá lluvias el martes en el norte y centro peninsular, que el miércoles se extenderían al Mediterráneo y a partir del jueves al oeste", apuntó. Ello irá acompañado de un descenso térmico.

La predicción de la Aemet, recogida por Servimedia, indica que las temperaturas diurnas se acercarán a los 30 grados en zonas del sur peninsular y en Canarias. Entre las capitales de provincia, habrá 29ºC el sábado en Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, y esa misma temperatura tanto el domingo como el lunes en Murcia. Las noches serán más frescas en algunas capitales del norte, con 4ºC de temperatura mínima el domingo en Teruel y 7ºC el lunes en Albacete, Ciudad Real y Teruel.

Anticiclón el sábado

El inicio del puente de Todos los Santos se producirá con tiempo anticiclónico este sábado, último día de octubre, gracias al predominio de las altas presiones sobre España. Ese ambiente estable favorecerá la formación de brumas, bancos de niebla y capas de nubes bajas en el interior peninsular, que localmente podrían ser persistentes. Serán más abundantes en el valle del Ebro y otras zonas de la mitad oriental.

Aunque dejan los cielos cubiertos y plomizos, lo cierto es que se trata de nubosidad que se genera a ras de suelo o muy próxima al suelo por el enfriamiento nocturno de la superficie y la posterior condensación del vapor de agua existente en la atmósfera, en parte procedente de las precipitaciones que han caído en los últimos días.

Son, por lo tanto, nubes que no tienen demasiado espesor vertical, por lo que no dejan precipitaciones; como mucho, si la niebla es muy densa, pueden dejar algunas lloviznas", apuntó Del Campo. El cielo estará despejado donde no haya nieblas o nubes bajas, salvo el sábado por la tarde en el oeste de Galicia, donde llegará un sistema frontal con lluvias y vientos del suroeste.

Las temperaturas subirán en los lugares sin nieblas o nubes bajas, o éstas se disipen pronto. Los termómetros marcarán más de 20 grados en buena parte del país e incluso más de 25 grados en las provincias cantábricas, mediterráneas y andaluzas.

Domingo y lunes

Noviembre se estrenará con un tiempo semejante, tanto el domingo como el lunes, este festivo en toda España por ser el Día de Todos los Santos. Nuevos frentes afectarán al extremo noroccidental de la península y dejarán lluvias en Galicia, especialmente en el entorno de las rías, que se extenderán el lunes a Asturias, Cantabria y puntos de León. También habrá nubes, pero sin lluvias, en el resto del noroeste peninsular.

El sol brillará en las demás zonas del país salvo donde aparezcan nieblas o nubes bajas, principalmente el domingo en la Meseta Norte, aunque menos abundantes y persistentes que en días anteriores. El viento soplará de componente sur y suroeste con rachas fuertes en zonas montañosas del noroeste peninsular y los litorales gallego y cantábrico.

El viento de levante, que en jornadas precedentes se dejará notar en el área del Estrecho y la zona de Alborán, irá amainando. Las temperaturas apenas cambiarán, si bien ascenderán donde los días anteriores persistieron las nieblas y el domingo y el lunes no habrá nubes bajas.

Las noches serán más cálidas, sobre todo en buena parte de la mitad norte de la península. Respecto a Canarias, entre el jueves y el lunes predominarán los cielos poco nubosos, con algunos intervalos de nubes y posibles lloviznas en el norte de las islas más montañosas, vientos del norte y del este, y temperaturas suaves.