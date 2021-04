¿Por qué hay tantas medusas en el Mediterráneo en plena primavera?

Valencia se ha llenado esta mañana de medusas velero, de la especie 'velella velella', que tiene una parte oscura, con una membrana, que recuerda a la imagen de un mejillón. También la medusa clavel está apareciendo de forma masiva en playas del Mediterráneo, una especie urticante.

Pero, ¿por qué aparecen estas medusas de forma masiva en plena primavera? Según el doctor del Instituto de Ecología Litoral de Alicante, Gabriel Soler, esto ocurre porque hay más alimento en el fondo del mar.

"Es un fenómeno que no es tan extraño a principios de primavera. Tenemos el mar con mucho plancton, con mucha comida para las medusas. Estas medusas proliferan de manera exagerada en esta época del año y si tenemos vientos de componente del Levante que las acercan a las costas, el resultado es una llegada masiva de medusas a las playas" explica a Tu Tiempo.

Como tienen más comida, se reproducen más. Y ese plancton sale de "la mezcla estacional, que ocurre siempre a principios de primavera, en donde los sedimentos que están en el fondo del mar se resuspenden, van a la columna de agua y actúan como fertilizadores para que crezca el plancton".

A más medusas en primavera, ¿más en verano?

Las imágenes de playas del litoral Mediterráneo tomadas por medusas preocupa, pero no necesariamente se traducirá en una mayor presencia en verano. "No tiene por qué [ocurrir] en verano. Es una situación que se da estacionalmente y con mayor frecuencia a principios de primavera. Es posible que primaveras con muchas medusas anuncien veranos con muchas medusas, pero esto no está todavía determinado", señala Gabriel Soler.

El científico recuerda que, de las dos especies halladas, una sí puede ser peligrosa para el ser humano. "Velella velella no tiene capacidad urticante para el ser humano. Pero también hemos visto que han llegado bancos de la clavel de mar, la medusa de color púrpura que sí tiene una capacidad urticante importante".

Por último, el experto recuerda que la medusa clavel "sigue siendo urticante incluso después de que salga a la playa, aunque esté muerta". Por tanto, lo mejor siempre es no tocar nunca una medusa de este tipo.