La Mari de Chambao, Eros Ramazzotti y Camilo Sesto, las imitaciones del pulsador para la séptima gala de ‘TCNMST’

PULSADOR | GALA 6

La séptima gala de ‘Tu cara no me suena todavía’ viene cargada de emociones. Y es que, Paula Domínguez tendrá que meterse en la piel de La Mari de Chambao para continuar en el programa. Además, David Moreno deberá convertirse en Eros Ramazzotti para dejar sin palabras al jurado y Manu Rodríguez interpretará a Camilo Sesto. No te lo pierdas el viernes a las 22 horas en Antena 3.