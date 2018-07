Chenoa y Mónica Naranjo se besan apasionadamente en directo en 'Tu cara no me suena todavía'

¡VIVAN NUESTRAS MUJERES DEL JURADO!

Chenoa y Mónica Naranjo han protagonizado uno de los momentos más hot de la décima gala de 'Tu cara no me suena todavía'. Àngel Llàcer le ha propuesto a su compañera Mónica que adivine por quién es besada y no sólo ha habido un beso. ¿Te lo vas a perder?