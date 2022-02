"Te he visto el corazón once galas después": las lágrimas de Eva Soriano con la valoración del jurado

Eva Soriano siempre ha mostrado su lado más cómico en su participación en 'Tu cara me suena', pero once galas después, la cómica ha sacado a relucir su faceta más sentimental en el escenario.

Acompañada de mariachis y un vestuario impresionante, Eva se ha dejado llevar por la emoción que transmite el tema 'Amor eterno' convertida en Natalia Jiménez y ha conseguido entrar en los corazones de todos los espectadores.

El jurado se ha rendido ante ella, aplaudiendo su gran imitación y lo bonito que ha cantando.

El primero en intervenir ha sido Carlos Latre mientras todos eran testigos de a Eva se le escapaban las lágrimas al cerrar su número: "Ni ellos mismo saben lo que van a sentir en este programa".

Ángel Llàcer ha destacado que, once galas después, al fin ha podido ver el corazón de la concursante, a lo que Lolita ha añadido que "me has erizado la piel y eso no es fácil".

Por su parte, Chenoa, con ojos vidriosos, también ha querido felicitarla: "Tienes una voz muy limpia, pero lo que más me gusta es verte echando los restos y lo has hecho con la seriedad que toca". ¡Era la noche de Eva sin lugar a dudas!

Vuelve a escuchar, en el vídeo de arriba , las palabras que le ha dedicado el jurado a la ganadora de la undécima gala.

