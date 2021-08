Recordando a Beatriz Luengo, finalista de la quinta temporada de ‘Tu cara me suena’

Beatriz Luengo es una mujer totalmente multidisciplinar: actriz, compositora, cantante, etcétera. Saltó a la fama por su participación en la serie ‘Un paso adelante’, que se pudo ver en Antena 3. Y regresó a esta casa en la quinta edición de ‘Tu cara me suena’ para demostrar toda su valía, ya que fue la cuarta finalista.

El potencial de Beatriz a la hora de cantar y bailar se pudo comprobar cuando se puso en el papel de Sia para interpretar ‘Cheap Thrills’. Una actuación totalmente espectacular que hizo las delicias de todos los presentes y que no dejó indiferente a nadie.

La compositora no solo demostró su potencial actuando sola, sino que también demostró ser una perfecta compañera. Fue junto a Yotuel con quien demostró la perfecta sincronía que puede llegar a tener con un compañero al lado y no hay mejor manera de demostrarlo si esa persona es tu pareja en la vida real. Ella actuó como Rihanna y él como Drake en 'Work', una actuación sencillamente espectacular.

No solo actuó interpretando a mujeres, sino que también supo dar la talla caracterizándose como hombre. En su primera gala, se puso en la piel del inigualable Michael Jackson para interpretar ‘I'll be there’, consiguiendo ganar la misma gracias a su increíble actuación que emocionó a los presentes.

En la gran final, encarnó a P!nk para interpretar los temas ‘Get the party started’ y ‘Sweet Dreams’. Fue una actuación a la altura de toda una final de ‘Tu cara me suena’, dejando boquiabiertos tanto al jurado como al público, ya no solo por cómo cantó, sino por lo espectacular de sus coreografías.