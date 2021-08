Recordando a Rosa López, segunda clasificada en la quinta edición de ‘Tu cara me suena’

Rosa López es querida por todos y durante su paso por el programa no fue menos. La cantante granadina supo meterse en la piel de varios artistas icónicos del panorama nacional e internacional y no quedó ni rastro de su reconocida voz en ninguna de sus actuaciones. Un trabajo que el jurado supo valorar y que le otorgó la segunda posición en ‘Tu cara me suena’, algo de lo que ella se siente muy orgullosa.

La primera victoria de la cantante llegó con su imitación a Vanesa Martín. Un difícil reto el que tenía por delante y que debía realizar frente a la atenta mirada de la cantante en plató, sin embargo, eso no la achantó y supo superarlo con creces. Rosa López endulzó su voz y ‘Sin saber por qué’ puso el resto de la magia que había en plató.

Otra de sus actuaciones más icónicas fue en la piel de Meghan Trainor. La cantante granadina se enfrentó a un registro bastante difícil y logró cambiar por completo su tono de voz y su estilo. Algo que supo valorar desde la primera nota Àngel Llàcer, quién no pudo evitar desvelar lo que pensaba con sus caras.

Y siguiendo con grandes artistas, Rosa se lanzó de lleno a la piscina con su imitación a la reina del pop, Madonna. Una interpretación que aplaudieron las redes sociales y el público, quienes supieron ver su evolución en el programa. La cantante nos demostró semana tras semana el corazón que ponía en todas su actuaciones cada vez que se subía al escenario de ‘Tu cara me suena’, y en esta no fue menos. Una voz, dicción, mirada y movimientos que fueron clavados y que nos teletransportaron a un concierto de Madonna.

Rosa López no solo se puso en el papel de grandes mujeres cantantes, sino que también se atrevió a caracterizar a hombres. En este caso, a Mick Hucknall, líder de la banda Simply Red, para cantar ‘Stars’. Una actuación que, sin duda, logró atrapar tanto al público como al jurado y puso en alza su gran nivel como cantante, sin importar el género.

Y es que ‘Tu cara me suena’ no fue solo un programa de entretenimiento para Rosa, sino que fue el impulso que necesitaba para no dejar la música, como ella misma comentó en su momento. Y para nosotros, su paso por el programa nos descubrió una nueva faceta suya que no conocíamos.