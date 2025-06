Mágico e hipnótico: Mikel Herzog Jr. hace vibrar al público con ‘Killing me softly with his song’ de Pitingo

A Mikel Herzog Jr. no ha reto que se le resista. El cantante ha demostrado ser un gran imitador, pero también un gran músico, tal y como pudimos ver la semana pasada, cuando tocó el piano en directo para hacer de Elton John.

Para esta décima gala de Tu cara me suena, el pulsador ha querido que Mikel Herzog Jr. se meta en la piel de un cantaor gitano español de flamenco y soul que revolucionó la industria musical en los 2000: Pitingo.

Mikel Herzog Jr. ha estado muy bien acompañado en el escenario en esta ocasión. Con la colaboración de cuatro coristas, el concursante ha conseguido traer a plató la magia del tema ‘Killing me softly with his song’.

El cantante ha vuelto a demostrar que tiene una potencia vocal para hacer lo que quiera y que tiene una capacidad asombrosa para captar la esencia de cada artista. ¡Vuelve a disfrutar de su actuación al completo dándole play al vídeo de arriba!