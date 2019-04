El jalapeño de los zorros

MELODY PIERDE EL RETO

La duodécima gala de 'Tu cara me suena' ha tenido un cierto sabor mexicano. Tras la interpretación de Melody, Ángel le ha propuesto que si es capaz de comerse un jalapeño y no demuestrar con los gestos que pica le pone un 12. Parece que no ha podido resistirlo, pero por detrás ha aparecido algún que otro 'zorro' que ha podido echarle una mano. ¿Quieres verlo?