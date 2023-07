El grito de Andrea Guasch tras ganar la Semifinal: “Estoy es muy fuerte”

Andrea Guasch deja un récord en la décima temporada de ‘Tu cara me suena’: victoria en cinco galas. La última, en la Semifinal como The Bangles tras conmover con ‘Eternal Flame’. El jurado se ha quedado sin palabras y el plató ha caído rendido a los pies de la concursante, con look ochentero y una voz espectacular.

“Esto ha sido un descubrimiento conmigo misma”, nos confiesa la concursante, que nos recibe con un grito a la vez que asegura: “Esto es muy fuerte”. Entre la fina línea que supone ya hablar de la gala o hacer un balance de la temporada, se muestra feliz por haber salido de su zona de confort. “Ha sido increíble”, nos dice emocionada.

Aparece ante nuestra cámara con marcas del cariño de sus compañeros. “Me los llevo para siempre”, afirma la concursante, que incluso ya tiene planes de verano con ellos. ¡Dale al play para descubrir su reacción tras la gala!