Las contundentes palabras de Blas Cantó ante su imitadora en 'Tu cara me suena'

María Villalón y Blas Cantó silenciaron el plató con el tema 'Él no soy yo’ en 'Original y copia' en la undécima gala de 'Tu cara me suena'. El ganador de la quinta edición volvía a subirse al escenario para acompañar a la concursante. Tras la actuación, el cantante no pudo más que agradecer a María su gran imitación con unas preciosas palabras. ¡Qué felices nos hicieron a todos!

María Villalón y Blas Cantó emocionan con 'Él no soy yo' en 'Original y copia'

Uno de los momentos más esperados de la undécima gala ha llegado. Blas Cantó volvía a subirse al escenario de 'Tu cara me suena' para acompañar a María Villalón. Concursante e invitado nos han emocionado con esta bonita y gran versión de 'Èl no soy yo'. ¡Cuántas ganas teníamos todos de volver a ver a Blas en el programa!