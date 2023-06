Andrea Guasch toca el corazón, con dedicatoria a su padre, con ‘Close to you’ como Carpenters

¿Puede ser la actuación más tierna y conmovedora de toda la décima temporada de ‘Tu cara me suena’? Sin duda, sí: Andrea Guasch ha tocado el corazón de todos y cada uno de los espectadores y, sobre todo, de dos personas muy especiales. Se trata de sus padres, que han estado presentes en el plató para ver cómo su hija brillaba imitando a Carpenters con ‘(They long to be) Close to you’.

Ella misma nos lo contaba durante los ensayos: ha sido un viaje a su infancia, a esos momentos felices en familia en los que su padre le ponía esta canción. Por eso, ha sido un número de gran carga emocional por los recuerdos que les ha traído. Había apuestas sobre si la concursante iba a ser capaz de aguantar las lágrimas y lo ha conseguido.

Suave, delicada, tierna. Así ha estado Andrea, perfecta en su papel de Karen, tanto en la actitud como en la voz. La puesta en escena, sencilla y vintage, contenía otro detalle de material sensible: imágenes de Andrea de cuando era pequeña, incluido un abrazo a su padre. ¡Descubre en el vídeo una actuación que te llegará al corazón!

Al amor pero con un toque urbano y actual ha cantado Merche convertida en Ptazeta. La propia trapera canaria ha presenciado su ‘Mami’ sentada entre el jurado.

La concursante ha contado con la ayuda de actuar junto a Juacko Music, dj y productor de la canción. Ptazeta ha alucinado con el parecido porque ha sido… ¡brutal!