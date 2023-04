Andrea Guasch, más emocionada que nunca tras su victoria en 'Tu cara me suena': "No me lo esperaba"

Sin duda alguna, la imitación de Ángela Carrasco por parte de Andrea Guasch pasará a ser una de las más recordadas de esta décima temporada de 'Tu cara me suena'. Además, le ha permitido ser la ganadora de la cuarta gala de esta edición, y llevarse así los halagos e increíbles reseñas de sus compañeros y del jurado.

Sin embargo, la actriz y cantante no veía claro que fuese a ser ella quien obtuviese la victoria durante el programa: "No me lo esperaba". También ha querido clarificar el por qué han podido elegirla los jueces: "Es una imitación muy distinta a mí y creo que eso es lo que valoraron".

Su espectacular cambio logró cautivar a todo el plató y al público, pero ella, aun así, no se veía como ganadora y explica el por qué: "En los ensayos me salió mejor que en la propia prueba". Andrea se ha sincerado ante nuestra cámara. ¡Conoce toda su reacción en el vídeo de arriba!