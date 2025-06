El jugueteo de Carlos con Paula: una alianza que le “pone” para ir contra Popeye

Los planes les han salido a los traidores a la perfección en esta jornada. Tras haber asesinado a Eva, han conseguido que Cano sea desterrado. Carlos y Popeye sólo han tenido que echar un poco más de leña al fuego alimentado principalmente por Vergara, el protegido por el ex boina verde, y por Anuska, en su enésimo cambio de opinión.

Sin embargo, en la mesa redonda también han surgido por primera vez las sospechas en torno a Popeye y la encargada de sembrarlas ha sido Paula. Carlos, que desde el principio mantiene una estrecha conexión con ella, está dispuesto a aprovechar la circunstancia en su plan para acabar quedándose solo en el cónclave. “Me parece una tía superlista y eso, por un lado, me preocupa… pero también me pone en un reto que me encanta”, confiesa.

Paula, tan convencida como engañada de que Carlos es fiel, ha decidido ayudarle a ir contra Popeye. Para ello, su siguiente paso es disimular y hacerle creer que se disculpa por haber sacado su nombre en la mesa redonda. Él parece creerse a la madrileña sin saber que, siendo traidor, en realidad está convirtiéndose en víctima.