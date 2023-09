Eduardo deja al tablero impresionado con su imitación de Manel Fuentes: “Fantástico estoy quedando yo”

En el segundo programa de The Floor, Manel Fuentes y Alberto Bartolomé nos regalaron uno de los momentazos de esa noche: ¡Una breve imitación de Mickey Mouse! Pero ellos no son los únicos que dominan ese terreno, ya que Eduardo, un concursante que no habíamos visto hasta ahora, ha asegurado que… ¡Sabe imitar al presentador del programa!

“Tú te pones así que parece que estás vigilando un examen de la carrera”, ha comenzado explicando Eduardo mientras adoptaba la pose del presentador. Además, el concursante ha hecho un chiste que podría haber salido perfectamente de la boca del presentador. ¡No lo imita nada mal!

“Oye no está triunfando mucho la imitación”, ha comentado Manel al ver que el tablero no reaccionaba. ¡Pero al escuchar esas palabras todos han ovacionado a su compañero! Eduardo no se ha rendido y ha continuado con su particular interpretación. ¡Disfruta del momentazo en el vídeo!