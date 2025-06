Mayte García, exmujer de Santi Cañizares, se identifica con la depresión posparto de Penélope Cruz: "No somos ni peores ni mejores madres"

Javier Bardem concedía una entrevista a The New York Times con motivo de la presentación de su último trabajo 'F1: la película' donde además hablaba de su vida más personal.

Por primera vez, el actor se sinceraba sobre cómo llevó ser padre primerizo junto a Penélope Cruz. Ambos tenían la ilusión de formar una familia como "un acto de amor" pero ella, tras dar a luz a su hijo Leo, cayó en una depresión posparto. En ese momento, Bardem no fue consciente de la lucha que su mujer estaba atravesando.

Mayte García, exmujer de Santi Cañizares, conectaba en directo con Y ahora Sonsoles para comentar su experiencia con el posparto, muy parecida a la de la actriz. Lo que Mayte vivió fue lo que se llama el baby blue que sobre todo le afectó tras el parto de su primera hija, Sofía.

La ex mujer de Santi Cañizares dice que sentía tristeza tras dar a luz y que "lloraba por todo". Ella tenía ilusión por la lactancia pero no pudo dar el pecho a su hija, algo que también se le sumó a todo. "Si es necesario pedir ayuda, pues se pide. No somos peores madres", asegura tras contar su experiencia.