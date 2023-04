Roberto Leal ‘pica’ a Bricio ante Fabiola: “Sé que sois compañeros, pero van dos a cero”

El presentador de ‘Pasapalabra’ echa leña al fuego entre los dos colaboradores de ‘Y ahora Sonsoles’. Fabiola Martínez ha ganado en ‘La Pista’ en las dos ocasiones en las que se han enfrentado en ‘Pasapalabra’.

“Yo no me puedo ir de este programa sin ganar a Fabiola” asegura el periodista de Antena 3. La modelo no le quiere poner las cosas fáciles a su compañero, “no podías decir nada peor” asegura Fabiola Martínez.

Con una canción de 1971, Roberto Leal le pone a prueba en ‘La Pista’ de ‘Pasapalabra’. Al sonar las primeras notas de la melodía, Bricio Segovia es el más rápido en dar al pulsador, ¿Conseguirá acertar el tema de ‘Never Can Say Goodbay’?