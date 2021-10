La Gran Batalla rompe los esquemas de los coaches: así ha sido la gala más trepidante de 'La Voz'

Finaliza La Gran Batalla de 'La Voz', un programa trepidante donde los coaches han tomado decisiones verdaderamente complicadas. Para poder reducir sus equipos a la mitad, han contado con la ayuda de los asesores: Greeicy acompañó a Alejandro Sanz, Beret ayudó a Malú, María José Llergo se sentó al lado de Pablo Alborán y finalmente, David Bisbal hizo equipo con Luis Fonsi.

Eva González adelantaba a los coaches que en esta fase no había normas para decidir: podían quedarse con todos los talents de un grupo, con dos, con uno o con ninguno. Solo había una norma: ocupar solamente siete puestos en sus equipos. ¡Solo la mitad de sus talents!

Equipo Pablo Alborán

El coach malagueño era el primero en comenzar La Gran Batalla con una actuación explosiva. Cuatro de sus chicas salieron pisando fuerte el escenario y lograron impactar a todos. Inés Manzano, Yamile Wilson, Toyemi y Marya Torregrosa impactaron uniendo con sus cuatro estilos diferentes pero a la vez maravillosos con el tema 'Bang bang' de Jessie J, Ariana Grande, Nicki Minaj. A la hora de la decisión, Pablo Alborán se quedó con las cuatro chicas en su equipo.

El segundo grupo fue el de Jorge da Rocha tocando el contrabajo, Shushu González al piano y Matías Albertengo con la guitarra. Los tres músicos realizaban una bonita interpretación del tema 'Part time lover' de Stevie Wonder. Tras su actuación, Pablo Alborán tomó la decisión de no quedarse con ninguno de los talents.

Seguidamente, pisaron el escenario Marina Jiménez, Natalia Cordero y Amanda Liñán que transportaron el más puro arte flamenco con una versión muy emotiva del tema 'La quiero a morir' de Manzanita pero basándose en una versión ya hecha por Niña Pastori. Solamente una fue la elegida: Marina Jiménez.

Por último, el equipo de Pablo Alborán se cerraba tras la actuación de Julio Benavente, Javier Naranjo e Irene Nández que cautivaron con una versión fascinante del precioso tema 'Fuiste tú' de Gabi Moreno y Ricardo Arjona. Tres estilos muy diferentes pero que supieron unirse muy bien entre ellos para realizar una actuación digna de La Gran Batalla. El coach completo sus dos últimos puestos con las voces de Julio e Irene.

Así fueron las decisiones de Pablo Alborán y María José Llergo para quedarse con los siete talents de su equipo que pasarían a los Asaltos: Inés Manzano, Yamile Wilson, Toyemi, Marya Torregrosa, Marina Jiménez, Julio Benavente e Irene Nández.

Equipo Luis Fonsi

Luis Fonsi y David Bisbal inauguraban su puesta en escena en La Gran Batalla con la actuación de cuatro de sus chicas: Ainhoa de Asís, Greta Borszewski, Lamis Carro e Irene Romero demostraron su variabilidad de estilos musicales con el tema 'Good as hell' de Lizzo. ¡Vaya talentazo nuestras chicas! El coach puertorriqueño decidió quedarse con solo una para ir a los Asaltos: Noa.

El segundo grupo logró poner los pelos de punta a todos los coaches y asesores de 'La Voz'. Carlos Ángel Valdés, Tosh Ebenezer, Daniel Gómez y Ángel Valera demostraron un increíble poder sobre el escenario al interpretar con gran energía el tema 'Believer' de Imagine Dragons. ¡Los cuatro talents se quedaron en el equipo de Luis Fonsi!

Tercera batalla para el 'Team Fonsi'. Pepe Borrero, Emilio Agudo y María Carmona, los tres talents flamencos llegaron con mucha alegría al escenario y enamoraron con una bonita versión del tema 'Rayando el sol' de Maná pero basándose en una versión de Pablo Alborán. A pesar del gran esfuerzo, el coach puertorriqueño no eligió a ninguno de los tres talents.

Los últimos dos puestos se los jugaron en la última batalla. Óscar Ettedgui, Diana Larios y Kiumars Vahedi crearon una versión impresionante del tema 'Lovely' de Billie Eilish y Khalid y demostraron cómo una canción sigue siendo igual de bella al mezclar estilos de los más peculiares. Finalmente, Luis Fonsi se decantó por la voz de Óscar y Diana.

Así fueron las decisiones de Luis Fonsi y David Bisbal para quedarse con los siete talents de su equipo que pasarían a los Asaltos: Ainhoa de Asís, Carlos Ángel Valdés, Tosh Ebenezer, Daniel Gómez, Ángel Valera, Óscar Ettedgui y Diana Larios.

Equipo Alejandro Sanz

Turno para Alejandro Sanz y Greeicy. La primera batalla del equipo causó furor en el plató al ver actuar a su primer cuarteto. Carlos Galí, Karina Pasian, Alice Reay y Miguel Moreno unieron sus voces a la perfección y realizaron una impresionante versión del tema 'Almost is never enough' de Ariana Grande. Tras esta interpretación, el coach decidió quedarse con las cuatro voces para continuar en los Asaltos.

El segundo grupo constaba de otro de los cuartetos del equipo de Alejandro Sanz. Marc Figols, Pablo Hernández, Sofía García y Servando Gallego unieron sus voces a la perfección con el tema 'Mientes' de Camila. Aunque finalmente, ninguno de los cuatro pasó a la siguiente fase.

Ian García, Fran Valenzuela e Inés Moraleda crearon un grupo con estilo propio y muy especial. Los tres juntos sorprendieron con sus voces al cantar el tema 'Who wants to live forever' de Queen. Solo uno fue el seleccionado por Alejandro Sanz: Fran Valenzuela.

Finalmente, el turno de las tres voces más flamencas del equipo. Los lunares inundaron el escenario y las voces de las tres últimas chicas enamoraron a los coaches. Solo quedaban dos puestos en el equipo y cada vez las decisiones eran más complicadas. Beli, Alba Cortés y Mara Cruz se dejaron el alma y el corazón interpretando la gran canción '¡Ay, pena, penita, pena!' de Lola Flores pero haciendo un homenaje a una de nuestras asesoras de la edición, María José Llergo. ¡Qué momentazo más especial!

Solamente Beli y Mara Cruz consiguieron su puesto para los Asaltos pero, Alba Cortés vivió un sueño hecho realidad al poder cantar al lado de María José Llergo y demostrar así su preciosa voz y su gran talento. ¡Un momentazo inolvidable!

Así fueron las decisiones de Alejandro Sanz y Greeicy para quedarse con los siete talents de su equipo que pasarían a los Asaltos: Carlos Galí, Karina Pasian, Alice Reay, Miguel Moreno, Fran Valenzuela, Beli y Mara Cruz.

Equipo Malú

El equipo de Malú no podía comenzar de la mejor manera que con una actuación impresionante donde las voces destacaron por encima de todo. Makiko Kitago, Besay Pérez y el Grupo TNT realizaron una versión increíble de 'A mi manera' de Il Divo. La coach tomó una complicada decisión y eligió solamente a Besay para continuar en su equipo.

El segundo grupo fue el cuarteto formado por David Bastidas, Jesús Peguero, Ezequiel Montoya y Tomasa Peña que pusieron luz y alegría al escenario de 'La Voz' con una actuación única y llena de arte cantando el tema 'Adoro' de Armando Manzanero. Malú, muy emocionada con esta interpretación, seleccionó a los cuatro talents para los Asaltos.

Luis Jiménez, Franc González y Noemí Martínez luchaban por uno de los puestos en el equipo de Malú. Los tres talents creaban una pasional interpretación de la canción 'Show must go on' de Queen. La coach tomó una de sus decisiones más complicadas al no quedarse con ninguno.

La última actuación del equipo de Malú se lo jugaba todo: los dos últimos puestos de La Gran Batalla. Carmen Lillo, Paula Guasp, Laura Gómez y Viku pusieron la guinda del pastel en el programa con una versión del tema 'Stand by me' de Ben E. King. La selección final fue muy dura: Laura y Viku fueron las talents que pasaron a los Asaltos.

Así fueron las decisiones de Malú y Beret para quedarse con los siete talents de su equipo que pasarían a los Asaltos: Besay Pérez, David Bastidas, Jesús Peguero, Ezequiel Montoya, Tomasa Peña, Laura Gómez y Viku.

