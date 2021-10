Luis, Franc y Noemí cantan 'Show must go on' en La Gran Batalla de ‘La Voz’

La Gran Batalla de 'La Voz' nos está dejando actuaciones inolvidables y otra de ellas es la de Luis Jiménez, Franc González y Noemí Martínez. Los tres talents del equipo de Malú lo han dado todo con el tema 'Show must go on' de Queen.

Los tres talents se lo han pasado genial encima del escenario y han dedicado su mejor interpretación durante esta fase del programa.