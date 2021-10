Ian, Fran e Inés cantan 'Who wants to live forever' en La Gran Batalla de ‘La Voz’

Ian García, Fran Valenzuela e Inés Moraleda han formado un grupo con estilo propio y muy especial. Los tres juntos nos han sorprendido con sus voces al cantar el tema 'Who wants to live forever' de Queen.

Una interpretación digna de La Gran Batalla donde sentencia que las voces diferentes pueden unificarse y crear una actuación inolvidable. ¡Bravo!