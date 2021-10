El equipo de Alejandro Sanz que irá a los Asaltos de ‘La Voz’: del flamenco al pop

Alejandro Sanz ha sufrido mucho durante sus elecciones en La Gran Batalla. Su equipo de catorce talents ha tenido que reducirse a solamente siete voces y para ello, Greeicy le ha asesorado en sus decisiones.

Carlos, Karina, Alice y Miguel: los cuatro pasan a los Asaltos

"Tenéis un gran camino por delante"

La primera actuación de los artistas del equipo de Alejandro Sanz sentenciaron el gran talento que tienen cada uno de ellos. Por esta razón, el coach decidió quedarse con los cuatro que interpretaron el tema 'Almost is never enough' de Ariana Grande: “Tenéis un gran camino por delante”. ¡Un cuarteto directo a los Asaltos!

Marc, Pablo, Sofía y Servando: ninguno de los cuatro es seleccionado

Alejandro Sanz tomó una complicada decisión en La Gran Batalla cuando, tras la actuación de los cuatro talents interpretando 'Mientes' de Camila, no otorgó el pase a ninguno de ellos a los Asaltos: "No fue como sentíamos que iba a ser".

Ian, Fran e Inés: solo uno se convierte en el elegido

"Espero mucho de ti"

Los tres talents demostraron una gran voz encima del escenario en su paso por La Gran Batalla. Ian, Fran e Inés versionaban el gran tema 'Who wants to live forever' de Queen pero solo uno pudo pasar a los Asaltos: Fran Valenzuela era el elegido de Alejandro Sanz: “Espero mucho de ti”.

Beli, Alba y Mara: el momento de las últimas dos decisiones

Última actuación y últimos dos puestos para los Asaltos. Alejandro Sanz y Greeicy decidieron quedarse con las voces de Beli y Mara Cruz tras cantar '¡Ay pena, penita, pena!' aunque dedicaron bonitas palabras de admiración a Alba Cortés: “Sois tres voces en las que confío a muerte”.

Tras las cuatro decisiones, los talents del equipo de Alejandro Sanz y Greeicy que pasarán a la fase de Asaltos serán: Carlos Galí, Karina Pasian, Alice Reay, Miguel Moreno, Fran Valenzuela, Beli y Mara Cruz.

¡Enhorabuena a los siete!