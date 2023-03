El representante de Joaquín se sincera: “Quiso volver al Betis cobrando hasta cuatro veces menos de lo que le ofrecían otros equipos”

El gaditano cuenta cómo recibió la llamada de su representante tras llevar dos años en la Fiorentina y comenzar con Pablo Sousa un nuevo entrenador. “Me ha llamado el Betis” me dijo Eduardo.

Eduardo Espejo confiesa que no quería contarle lo del Betis a Joaquín Sánchez, “yo ponía el Betis como el último” afirma su representante. El presupuesto del club verdiblanco no se acercaba en nada a otras ofertas que estaba recibiendo el futbolista.

Marco Alonso Mendoza, compañero suyo en el club italiano asegura que ha Joaquín le daba igual el Duomo, la pasta y la pizza, “estaba loco por volver a Sevilla”.

“En el momento en el que me dijo me ha llamado el Betis, ya todo lo demás no existía” afirma el futbolista ante las palabras de su representante. Eduardo Espejo le mostraba las ofertas en las que alguna superaba cuatro veces lo que le ofrecía el Betis, “cuando terminaba de hablarle me decía, ya pero yo me quiero ir al Betis” recuerda el representante de Joaquín Sánchez.