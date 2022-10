¡Nueva mayonesa de Arguiñano!: "Con huevos cocidos y mucho menos aceite"

Muchas veces nos preocupa el riesgo de contraer salmonela cuando elaboramos mayonesa casera. Y es que cocinar con huevo crudo es lo que tiene.

Karlos Arguiñano ha elaborado hoy una ensalada de arroz y judías verdes al dente que ha acompañado de mayonesa, pero esta vez el cocinero ha roto la norma.

Arguiñano ha elaborado una mayonesa especial con huevos cocidos que "queda muy rico". Pero además, "lo importante es que lleva muy poca cantidad de aceite".

La mahonesa con huevo duro no queda exactamente igual que la que solemos tomar habitualmente. Si la probáis sola, notareis el toque del huevo cocido, pero si la mezcláis con otros ingredientes, seguramente no notaréis la diferencia. Además tiene la ventaja de que no se corta.