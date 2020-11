Karlos Arguiñano nos enseña la forma correcta de sacar los granos de la granada

Hay personas que no comen granada para no tener que pasar el 'suplicio' de sacarle los granos. Si eres uno de ellos, después de ver el vídeo de Karlos Arguiñano haciéndolo en menos de un minuto, no dudarás en pelar la granada aunque solo sea para comprobarlo.

Saca todos los granos de la granada rápidamente y sin mancharte ni un dedo.