¡Ahorra tiempo en la cocina! 5 recetas de Arguiñano para preparar en 5 minutos

Sabemos que muchas personas disponen de poco tiempo para prepararse la comida al mediodía, sobre todo entre semana. El trabajo, la familia o las responsabilidades de nuestro día a día, hacen que muchos de nosotros nos cocinemos algo rápido para evitar perder mucho tiempo en la cocina.

Eso no es algo malo, precisamente. Lo que no sería bueno para nuestra salud es comer siempre los mismos platos rápidos por no pensar en qué otra comida nos podemos preparar en pocos minutos.

Para ampliar el repertorio de todos aquellos que tengan poco tiempo para cocinar o que simplemente prefieran preparar platos rápidos, hemos recopilado 5 platos de Karlos Arguiñano para preparar en 5 minutos. ¡No te dejarán indiferente!

Tortilla de gulas con tomatitos

Con apenas tres ingredientes principales pues preparar esta receta. La gula es un alimento con múltiples propiedades nutritivas que combina perfectamente con la tradicional tortilla francesa. Este manjar, acompañado de unos tomatitos Cherry, es todo un acierto. ¡No dudes en probarlo!

Cocina rápido, fácil y saludable con la receta de tortilla de gulas con tomatitos de Karlos Arguiñano | antena3.com

Crepes bretones de salmón, huevo y aguacate

Una receta fácil, rápida, fresca y con un sabor único. Ideal para comer en cualquier momento del día y para sorprender a tus invitados con una presentación del plato que los dejará boquiabiertos y que te llevará un minuto. Apunta, estos crepes bretones de salmón, huevo y aguacate, te salvarán esos días que no tengas tiempo para cocinar.

Crepes bretones de salmón, huevo y aguacate, de Arguiñano: "Una forma distinta y sorprendente de cocinar" | antena3.com

Ensalada de escarola, pera y queso fresco

Un clásico que no podía faltar en esta lista en una buena ensalada. El no tener que pasar por el fuego ningún ingrediente nos ahorra mucho tiempo, pero eso no significa que nos tengamos que conformar con añadir los ingredientes en crudo al plato. Juega con la combinación de sabores, añade un buen aliño y disfruta de una comida sana y rica. ¡Nosotros te proponemos la ensalada de escarola, pera y queso fresco!

Ensalada de escarola, pera y queso fresco, de Karlos Arguiñano | antena3.com

Salmón al vapor con espárragos verdes y tomatitos

Aunque Arguiñano tardó 6 minutos en prepararlo, depende del punto de cocción que deseen los que vayan a comer el plato, con un minuto menos también podría conseguirse. Esta es una forma distinta de cocinar pescado que la gente suele pensar que nos llevaría más tiempo. ¡Pero no es así! Recuerda esta receta de salmón al vapor con espárragos verdes y tomatitos… ¡Y no dudes en prepararla!

Karlos Arguiñano: Salmón al vapor con espárragos verdes y tomatitos ¡listo en 6 minutos! | antena3.com

Macedonia tropical

Para cerrar esta lista no podíamos olvidarnos de un clásico de las sobremesas: la macedonia de frutas. Es rápida, nutritiva y versátil. Puedes utilizar todos los ingredientes que quieras y arriesgarte mezclando diferentes sabores. Con el calor que hace en verano… ¡Este postre es ideal para refrescarnos!