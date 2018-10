Eli y Luis, dos años y medio juntos

Eli (38 años). Trabaja como dependienta en un herbolario, negocio que comparte con su pareja. Divorciada y con tres hijos, conoció a su actual pareja y en muy poco tiempo ya vivían juntos. Se encarga también de los 3 hijos de él, por lo que juntan seis críos que no se llevan bien entre ellos. Lleva el peso de la casa y se queja de la falta de ayuda tanto en las tareas domésticas como con los niños. Su marido es extremadamente celoso, no permite ni que quede con unas amigas a tomar un café a mediodía. Se queja de que los celos infundados y la falta de colaboración en casa se está cargando la relación. Además, siente que la familia de él está en su contra.

Luis (46 años). Regenta un herbolario en un pueblo de Sevilla con su pareja y comparten el tiempo libre con familia y amigos. Cree que su mujer gusta a todos los hombres, que ellos no paran de mirarla y que ella les presta atención, mientras que su mujer lo niega todo. No le parece correcto que Eli quede con sus amigas porque "están todas solteras". Le parece que colabora lo suficiente en casa y dice que no soporta sus malos modos cuando discuten, por eso siempre se va de casa cuando eso ocurre.