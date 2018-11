Manuel y Jesús, cinco años juntos

Jesús no quiere estar con la suya porque “no se siente libre para actuar tal como es”, Manuel quiere comprensión, cariño y tranquilidad, algo que no tiene claro que pueda darle. La monotonía, trabajar juntos y las discusiones provocan que se separen cada vez más: “el límite ya lo hemos pasado”, aseguran. Para la coach Covadonga Pérez-Lozana, “Roberto y Óscar se están minando la autoestima mutuamente, porque señalan las cosas que hacen mal”, mientras que Manuel y Jesús “parecen muy distintos, pero tienen muchas cosas en común: tienen grandes inseguridades, problemas de autoestima, miedo al abandono, miedo al rechazo y una serie de carencias que están acabando con su relación”. Durante dos semanas tendrán que aprender a ayudarse y a compartir sus vidas, aunque Jesús no estará muy contento con el compañero que le toca.