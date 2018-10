Paloma y Javi, siete años de relación y dos hijos

Paloma. 33 años. Ocasionalmente stripper y tiene una tienda de ropa on line. No entiende los celos de su marido, pues la conoció siendo stripper. Aunque es un trabajo que solo hace esporádicamente y afirma querer dejar. Reconoce que le gusta gustar y no ve que ponga a su marido en una situación complicada por su forma de vestir o comportarse. De algún modo se niega a crecer y a asimilar que ha dejado de ser una jovencita y por tanto tiene que cambiar de vida, pero en el fondo oculta restos de haber vivido una infancia complicada.

Javi. 35 años. Repara coches antiguos. Se considera un “enfermo” de los celos. Cree que su mujer no debería colgar según qué tipo de fotos en redes, ni vestir de un modo provocativo, ni tontear con otros hombres y, por supuesto, no hacer shows de strip-tease. La considera buena madre, pero cree que debe madurar, respetarle y centrarse en su tienda de ropa on line y su relación de pareja. Proviene de una familia desestructurada y se niega a vivir sin amor.

Avance programa 2 de 'Intercambio consentido'