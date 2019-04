Xavier García Albiol, sobre su polémico vídeo de campaña: "Este vídeo debe ser motivo de orgullo para todos los militantes"

El candidato del PP a la alcaldía de Badalona, Xavier García Albiol, ha publicado un vídeo en las redes sociales en el que se desvincula de su partido y se promociona a si mismo de cara a las elecciones municipales y autonómicas.“Me parece que este vídeo debe ser motivo de orgullo para todos los militantes”, ha dicho García Albiol en Espejo Público.

En el vídeo aparecen los vecinos de esta ciudad diciendo que van a votar al candidato popular a pesar de que algunos no son de este partido. “Le voy a votar a él, a Albiol, al PP no, a Albiol”, comenta una vecina. "No mires siglas, porque yo siglas no miro. Miro a la persona" añade otro.

García Albiol defiende que es el mismo comportamiento que ha tenido durante todas las campañas electorales: “Llevo ganando las elecciones en Badalona 8 años y en todas las campañas he actuado de la misma manera”. Asegura que presenta bajo las siglas del Partido Popular pero que su candidatura “no es una candidatura única y exclusivamente de partido, es una candidatura transversal, abierta a toda la ciudad y por tanto es obvio que todo el mundo,no solo en Badalona en España, conoce que yo milito en el PP”.

Además añade que” nadie duda porque partido me presento y por tanto yo a lo que me dedico es a ofrecer un proyecto de ciudad donde los vecinos que son del PP pero también los que no lo son se puedan sentir cómodos con mi gestión”.

Tras el batacazo del Partido Popular en toda España y en especial en Cataluña, Albiol cree que tienen que hacer “una reflexión profunda pero necesaria si no queremos acabar de desaparecer los partidos de centro derecha en Cataluña” y hace autocrítica: “No hemos tenido la habilidad de explicar bien nuestro proyecto”.

Ahora, desde el PP, tienen como objetivo remontar en las elecciones del 26 de mayo y Albiol comenta que hay que corregir aquellos aspectos “de aquí a las elecciones que sean necesarios para enderezar el camino” y después de las elecciones “hemos de hacer una reflexión y tomar las mejores decisiones cuando hemos obtenido un varapalo por parte de la sociedad española no podemos quedarnos como si no pasara nada”.

