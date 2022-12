La vida de Antonio Meño un año después

Antonio Meño, el 3 de julio de 1983, tuvo la desgracia de quedar en coma vigil irreversible debido a un error en la anestesia durante una operación estética de nariz. Desde entonces, ya más de 22 años, sigue luchando por vivir.

Sus padres, después de acampar durante 522 días, consiguieron un acuerdo con las aseguradoras de un millón de euros. A pesar de ello, se sienten defraudados por no conseguir sentar en un juicio al responsable de lo ocurrido.

Antonio ha perdido peso y está teniendo problemas con la alimentación. "Estoy derrotada porque no ha habido castigo para el señor que provocó esto, siento que he traicionado tanto a mi como a mi hijo, el acuerdo me ha hecho mucho daño" confiesa la madre, la cual, está realmente afectada.

Asegura que "es un dinero envenedado" y que "han destrozado una familia". El dinero no puede pagar lo ocurrido.