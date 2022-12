¿Utilizan los jóvenes el preservativo en sus relaciones sexuales?

El Día Mundial contra el SIDA es una buena manera de concienciar a los jóvenes para que utilicen preservativo en sus relaciones sexuales. Pese a que el caso de contagios en el mundo está descendiendo, en España se ha dado una ligera subida.

La gran mayoría de los jóvenes confiesan que sí utilizan el preservativo. "Con toda la información que tenemos, hay que ponérselo" o "Es una tontería no ponérselo" son algunos de los comentarios a favor de la prevención. Pese a todo, algunos confiesan que con "el calentón", muchas veces, no se sabe lo que se hace y que "por una o dos veces" no pasa nada.

Es necesario inculcar desde pequeños a la juventud la necesidad del uso del preservativo. Sin él, nunca se podrá poner freno a esta terrible enfermedad que se ha llevado la vida de más de 30 millones de personas.