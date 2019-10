A menos de dos semanas para las Elecciones Generales del 10 de noviembre, Susanna Griso ha entrevisto en 'Espejo Público' al jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, que nos ha dejado estos titulares.

El presidente en funciones ha marcado con ocho titulares la situación que se vive de cara a las Elecciones Generales de 2019, aunque destaca que en el programa electoral del PSOE, que se conocerá en su totalidad hoy, si se contempla la declaración de Granada y de Barcelona, en las que los socialistas defendían una reforma constitucional para establecer un Estado federal y reconocer el carácter plurinacional de España.

"La fiabilidad de este tipo de encuestas tiene un margen de error de menos del 1%"

El presidente en funciones apuesta por la encuesta facilitada por el CIS este martes donde señala que el PSOE sería el partido que más escaños recibiría en las Elecciones Generales de 2019.

La macroencuesta electoral del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) con vistas a los comicios del próximo 10 de noviembre da la victoria al PSOE con un respaldo estimado del 32,2% y entre 133 y 150 escaños, por encima de sus 123 diputados del mes de abril. Ese 32,2% que el CIS otorga al PSOE supone un aumento de cuatro puntos respecto a las elecciones del 28 de abril, pero está por debajo de la encuesta de septiembre, donde las perspectivas eran más favorables y se le otorgaba un 34,2%. El PSOE es también el partido con mayor intención de voto ya declarada, con un 19,9% de voto decidido frente al 9,1% del PP o el 7,4% de Unidas Podemos.

"El independentismo está atrapado en sus mentiras"

Sánchez ha señalado que las consecuencias vividas en Cataluña son consecuencias de una sentencia del Tribunal Supremo cuando gobernaba el Partido Popular. Y recuerda que durante Gobierno del Partido Popular se dieron dos referéndum ilegales. Y señala que mientras tanto el "PSOE apoyaba siempre al Gobierno de España".

"La derecha siempre dramatiza la situación política en Cataluña"

Sobre la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional, Sánchez reitera que Casado cree muy importante su aplicación al encontrarse en plena campaña electoral: "La derecha siempre ha tratado de sobreactuar y dramatizas sobre la situación política en Cataluña".

Sobre Unidas Podemos: "Somos todos adultos y no podemos pedirles imposibles.

Sánchez señala que es obvio la discrepancia con el señor Iglesias. "Somos todos adultos, y no podemos pedirles imposibles. Es evidente que los comunes y Unidas Podemos defienden el derecho a la autodeterminación en Cataluña".

Sobre la eliminación del federalismo de su programa: "Se ha filtrado un programa que no está terminado"

Sánchez señala que se filtró un borrador sobre el programa electoral del PSOE y en ningún momento se ha decidido excluir el federalismo de cara a las Elecciones Generales de 2019.

Por eso, explica que en el programa que se dio a conocer este martes no se incluía ninguna propuesta sobre el encaje de Cataluña en España que siempre ha defendido el PSOE y niega que se vaya a excluir el federalismo.

"No me preocupa el señor Abascal, sino el discurso de la ultraderecha"

"Me pilla muy mayor todo esto", ha señalado Sánchez, tras las declaraciones de Abascal que le llamó "carroñero de Moncloa". "A mí no me preocupa es Abascal, lo que me preocupa es la influencia que tiene la ultraderecha en el espacio derechista de nuestro país", ha matizado.

"No sé si Vox está creciendo aunque lo que me preocupa que tanto PP como Ciudadanos han dado un poder de influencia a la ultraderecha que los propios ciudadanos le han dado", dice Sánchez.

"Hay dos millones de personas decisivas para el próximo 10N"

El presidente del Gobierno insiste "que hay dos millones de personas en nuestro país que serán decisivas el próximo 10 de noviembre. Serán decisivas para dos cosas: para romper el muro del bloqueo y dar la fuerza necesaria para que haya Gobierno" y dice que se "compromete en que después de las Elecciones Generales de 2019 exista un Gobierno.

"Se va a armonizar (los impuestos) para grandes patrimonios "

El líder del PSOE ha señalado que no subirá el IRPF a la clase media trabajadora. "Los grandes patrimonios se vienen a Madrid porque saben que no tributan por Sucesiones y se acaba así con fuentes de oportunidad en otros territorios (...) Se va a amornizar (este impuesto) para los grandes patrimonios, no para la clase media", ha señalado Sánchez El presidente del Gobierno en funciones ha subrayado que

Además ha señalado que el modelo fiscal de Madrid está muy vinculado a su "efecto capitalidad", atrayendo a muchas grandes empresas y patrimonios, lo que tiene una repercusión positiva en términos fiscales para Madrid.