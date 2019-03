Javier Vega de Seoane, presidente del círculo de empresarios: "Habría que haber aplicado el 155 tras el espectáculo en el Parlament"

Analizamos el discurso del rey Felipe VI tras el 1-O junto con Javier Vega de Seoane. Era 3 de octubre y habían pasado 48 horas desde que Cataluña inició su viaje más incierto y se produjese el referéndum ilegal y el rey decidió dirigirse a los españoles. Se limitó a situar a los independentistas fuera de la ley, el rey habló desde la Constitución y desde la ley con la alargada sombra del artículo 155 sobrevolando cada una de sus palabras.

¿Le parece acertada la intervención del jefe de Estado? Seoane cree que "la situación es gravísima" y que el rey es "garante de la unidad de España". Además, es "bueno" que mande un mensaje de tranquilidad a todos los españoles. Al presidente del círculo de empresarios le parece "positivo" que se pongan las cosas en su sitio y que "se señale a aquellos que están perturbando de una forma grave el desarrollo de España". El mensaje del rey fue severo, formal, pero no se pronunció la palabra "diálogo".

"Han aprovechado el cabreo general de la población y han perdido el control"

En la última crisis se ha puesto de manifiesto un "cabreo nacional", no solo en Cataluña, también en "muchas partes de España", asegura Javier. En Cataluña la presión ha salido por la válvula independentista. Vega de Seoane piensa que es el momento de hacer un "reset" en España, "esto no funciona y nadie está contento". Además no solo hace referencia a España, "es una situación actual del mundo entero".

Javier Vega de Seoane tuvo la ocasión de hablar con el rey emérito de la situación de Cataluña, confiesa que es un "hombre discreto y con mucho oficio" y que "tiene un lenguaje corporal muy elocuente" de lo que pudo intuir que Juan Carlos estaba "muy preocupado" por Cataluña.

Susanna Griso, al presidente del círculo de empresarios: "La condición para negociar es que vuelvan al tablero de la legalidad"

Si finalmente se resuelve la crisis "desde las bases firmes, sin perder los principios, se puede reconstruir España".

Sobre Cataluña, Javier asegura que hay tres puntos "íncreibles". En primer lugar, proponer un "proyecto inviable" en un mundo globalizado. En segundo, un proyecto, que es lo más le sorprende, "que divide a la sociedad que tú mismo tiene que gobernar". Y por último, "salirse de la ley y presumir de ello" y además "inducir a la sociedad a que se salga".

Carles Puigdemont, a la BBC: "Arrestrarme sería el error definitivo"

A la declaración unilateral de independencia le quedan horas, según anunció Puigdemont. En palabras a la BBC aseguró que "se declarará la independencia a las 48 horas del recuento". Hablamos con el presidente del círculo de empresarios sobre la tensión de Cataluña y sobre las palabras de Puigdemont a la BBC afirma que "el error lo están cometiendo ellos".

"El furor de los independentista no sale de la razón sino de los sentimientos"

España es una democracia, con unos sistemas autonómicos muy descentralizados. La razón de fondo "no es de Cataluña", en España hay una situación de "desigualdad", de "corrupción" que "inquieta a la sociedad", asegura Vega de Seoane, "han aprovechado el cabreo general de la población, y han perdido el control".

Sobre la huelga general comentan el cierre de una tienda por un piquete independentista ante la pasividad de varios Mossos. Esta situación se produjo en varios puntos, el presidente de Mercadona está "asustado y "preocupado". Además, un ciudadano increpa a los Mossos por cerrar un supermercado y no cerrar los colegios el 1 de octubre.

¿Cómo viven los empresarios la tensión que se está viviendo en Cataluña? Vega de Seoane asegura que "no estamos preparados para que en una democracia haya un brote revolucionario", y que obviamente hay quien dice que hay que dialogar y arreglarlo, pero el piensa que "hay que arreglarlo sin renunciar a los principios". ¿A qué se refiere con eso? "A la aplicación del 155", es tajante en su repuesta el presidente del círculo de empresarios.

¿Qué le impide a Rajoy hacerlo? Ha aplicado el principio de "acción-reacción", según Javier, en el mundo de la empresa "nos anticipamos". El Gobierno ha podido "justificar" sus acciones. El Govern de la Generalitat ha perdido el control de la situación, algo en lo que tanto Susanna como Javier están de acuerdo.

Sobre una elecciones generales, Javier Vega de Seoane se escuda en "no ser político" y no "dominar" el tema. Aunque asegura "que hay una situación complicada" y "si no hay entendimiento entre los partidos puede que sea la solución". Reitera que es momento de "resetearse".