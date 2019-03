Albert Boadella, dramaturgo: "Hay un odio al español que recuerda al odio a los judíos"

La lista de traidores aumenta segundo a segundo y ahora también la engrosa Serrat, y Ricardo Darín agradece que no se le haga la pregunta. Albert Boadella asegura que es "traidor" a una Cataluña que no le gusta, no a la Cataluña de su juventud y su infancia, "un lugar entrañable".

El dramaturgo ha deslizado una crítica hacia Serrat y a todos aquellos intelectuales que han tardado "demasiado" en opiniar. Lo han hecho esta última semana. "Ha habido un silencio excesivo", confiesa Boadella. ¿Por qué ha sucedido? ¿Cómo ha sucedido? "Ha sido un goteo constante de odio hacia los españoles", afirma sin miedo Boadella.

Existen asociaciones de padres que están convocando fiestas con pijama, quieren que se ocupen de los niños desde este viernes hasta el domingo, incluso torneos de deportes como voleibol, y otro tipos de actividades. En el año 1989 Albert se quejó en el colegio porque "adoctrinaban" a sus hijos. No le sorprende para nada la situación.

"A veces cuando estoy fuera y me preguntan de dónde soy digo que soy murciano"

¿Prefiere tener miedo antes que vergüenza, como decía Serrat? "Miedo no tengo", el dramaturgo es firme en su contestación, "a mi edad ya he visto algunas cosas, pero vergüenza sí". Confiesa que cuando sale de España y le preguntan de dónde es reniega de Cataluña y asegura ser murciano, "me da vergüenza ser catalán"

Albert Boadella siente que se está "haciendo el ridículo, que se ha perdido el norte" y es una sensación con la que no se siente cómodo. Además, piensa que este territorio "ha acabado con la democracia con mucho odio".

"(En Cataluña) Hay un odio a todo lo español, un odio irracional"

Preguntado por lo que plantea la Generalitat de que en Cataluña hay un Estado de excepción en el que se están pisoteando los derechos políticos y civiles asegura que en "el Govern de Carles Puigdemont son unos delicuentes".

Hablan sobre el control de la Policía en España y se muestra sorprendido sobre los Mossos d'Esquadra, "resulta que no los controla el Estado". Se indigna hablando sobre ellos y "son una Policía de partidos".

El hashtag "Piqué fuera de la selección" se convierte en trending topic

Albert Boadella es conocedor de que la petición de votar es transversal, la están haciendo 400 párrocos, jóvenes en las universidades, tendría el apoyo se supone del 80% de la población catalana, según las encuestas, y del propio Gerard Piqué que juega con la Selección Española de Fútbol que ha incendiado las redes sociales: "Cantemos bien alto y bien fuerte: votaremos".

¿Ha comparado el dramaturgo la situación actual de Cataluña con el nazismo? "Hay un odio al español que recuerda un poco al odio a los judíos".

"Pujol era un buen comediante y lo sé muy bien por el oficio: era un hipócrita, ponía una cara en Madrid y otra en Cataluña"

Hace poco Boadella escribió un artículo en 'El País' en el que asegura que "Pujol es el que hizo toda la estructura" y la consecuencia se está viendo ahora. "Han visto la ocasión de la venganza", afirma el dramaturgo.

Susanna le asegura que no tiene nada que ver a la época de Jordi Pujol, pero Albert se reafirma en su mensaje "el sentimiento y el mensaje de su política es exactamente el mismo".

Hay una responsabilidad muy grande por parte de todos los gobiernos españoles de haber dejado que esto tuviera una importancia absoluta en Cataluña. Además, este viernes se cumplen 40 años de la restitución de la Generalitat tras la dictadura, ¿se acuerda Albert Boadella? "Aquí se demuestra el adoctrinamiento", no duda en sus respuestas el dramaturgo.

¿Qué parte de culpa cabe achacar a Rajoy?

"Los independentistas siempre encuentran cualquier discurso para el victimismo" según Albert Boadella, y sobre Rajoy comprende que lo que hace el presidente del Gobierno es una actitud de "prudencia", pero se lamenta de que no hubiera actuado antes "cuando empezaron los primeros síntomas". Muy serio y preocupado el dramaturgo ha dicho que "es posible que haya un momento en que haya que poner al ejército".

¿Habrá una declaración unilateral independiente? "Juegan al poli bueno y al poli mano, ellos van directamente a por la declaración unilateral de independencia".

Un grupo de bomberos de Barcelona se ha manifestado a favor del "derecho a decidir" y Albert comenta que es "normal", es un momento "excitante para ellos" e incluso para los estudiantes es un hecho "formidable", ellos creen que "el conjunto de los españoles es una panda de fascistas". ¿Qué hubiera hecho él siendo joven? "Hay mucho sentimiento y poca razón".