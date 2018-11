Duran i Lleida: "Yo no veo delito de rebelión pero tiene que haber un juicio y se estudiarán las pruebas"

'UN CAFÉ CON SUSANNA'

Josep Antoni Duran i Lleida, el que fuera la cara del nacionalismo catalán en Madrid, considera que lo que quiere el mundo catalán es "estabilidad". Cree que la moción de censura a Mariano Rajoy "no hubiera sido posible sin el tema catalán de por medio". Ve "muy difícil que haya presupuestos aunque los dirigentes del PP digan que los habrá". "O estamos ante una gran comedia o esos argumentos no se sostienen". No le sorprendería que Pedro Sánchez intentara gobernar con una prórroga. Sobre el conflicto catalán sostiene que es importante ver qué pruebas aportan las partes en el juicio por una presunta rebelión aunque él no ve que se haya producido ese delito.