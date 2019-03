Antón Costas, el expresidente del Círculo de Economía detalla la situación tras el 21-D

Gracias a su activa participación en la vida económica, hemos sido conocedores de su óptica: " Creo que las elecciones del 21-D pueden verse desde una perspectiva más esperanzadora".

El independentismo ha sido uno de los temas protagonistas en esta entrevista, pero lejos de la preocupación el catedrático ha expuesto que "el riesgo que tiene Carles Puigdemont es convertirse en una persona de las novelas de Ramón del Valle-Inclán". Mirando hacia el futuro, afirma que "vamos a ver un comportamiento más amable con la democracia".

Recordemos que en la ultimas horas, Puigdemont amaga con volver a España sin riesgo a ser detenido, una intención que Zoido, Ministro del Interior, según expresó ayer en el plató, intentarían que "no entrase ni en el maletero de un coche". Esta situación es calificada por Costas como "una guerra de nervios entre diversos partidos políticos como son ERC Y PDECAT", y añadiendo que “hay un malestar en toda España con el funcionamiento del Estado de las autonomías y el independentismo ha sabido utilizarlo”.

Las consecuencias económicas no han quedado sin respuesta en este café con Susanna Griso, puesto que Barcelona cae, actualmente, en las posiciones del ranking de urbes competitivas. A pesar de los datos, el expresidente del Círculo de Economía, muestra seguridad: "En 2018 creceremos entre el 2'5 y el 2'8%", aclarando que "El PIB no se irá de Cataluña aunque se muden las sedes sociales, porque no se trasladará la producción".