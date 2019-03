Alfonso Guerra: "No quiero llamar a Torra con un adjetivo fuerte porque entonces qué me dejo para Puigdemont"

Alfonso Guerra presenta 'La España en la que creo', un libro en defensa de la Constitución en el que recoge sus años de experiencia en política.

Sobre el último varómetro del CIS, el que fuera ministrode Felipe González considera que la explicación a la victoria del PSOE se encuentra en lo fragmentada que está la derecha. "Ahora mismo la derecha reparte el voto entre 3 fuerzas políticas y el PSOE puede subir en votos porque los otros partidos se los reparten entre tres".

Para Guerra difundir la idea de que el PSOE va primero en los sondeos no beneficia al partido. No cree que el Gobierno de Pedro Sánchez reedite la alianza con los nacionalistas. Ha afeado a Torra que hiciera público el escrito de las 21 condiciones que le envió a Sánchez. "Todo lo que hace Torra es desleal pero no quiere llamar a Torra con un adjetivo demasiado fuerte porque entonces qué dejo para Puigdemont", señala entre risas. "Este hombre ha hecho un mal servicio a sus propias ideas, muy equilibrado no está", ataja.

"Votaré al PSOE porque es mi partido y de alguna manera he ayudado a reconstruirlo"

No tiene pensado leer el libro de Pedro Sánchez: "Yo leo literatura y tengo muchos libros pendientes". A Guerra no le parece prudente "revelar conversaciones privadas al menos que la otra persona autorice a hacerlo", tal y como ha hecho Sánchez en su publicación.

Confirma que en las próximas elecciones generales va a votar al PSOE. "Es mi partido y he ayudado a reconstruirlo de alguna manera. "Votaré en Sevilla así que voy a votar a la cabecera que dicen que será la ministra de Hacienda, María Jesús Montero".