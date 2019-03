Adolfo Suárez Illana: "Me ofrecieron 7 millones para fundar un partido como alternativa al PP. Yo dije que no y aceptó Albert Rivera"

Con Pablo Casado comparte amistad desde hace muchos años. Le conoció a través del partido y asegura que destacó desde siempre. Señala que él ha estado con el PP para todo lo que le ha llamado el partido. Aznar le fichó para competir con José Bono en Castilla La Mancha, perdió y se fue a su casa pero durante todo este tiempo ha seguido vinculado al partido.

Suárez Illana ha revelado que poco después de haber dicho que no al acta de diputado le ofrecieron 7 millones de euros para fundar un partido como alternativa al PP. Una propuesta que venía de la mano de Libertas que él rechazó y finalmente aceptó Albert Rivera. "Dije que no porque no quise cargarme un partido que ha hecho cosas grandes por España", destaca.

A Vox lo describe como "un partido de extrema derecha que se ha nutrido de gente del PP y está haciendo simplismo, política de bar". Cree que lo que en realidad importa a los españoles es "la seguridad, la economía y la concordia". "El PP es un bando seguro para conseguir esto. Es capaz de enfrentarse a todo por la soberanía y un partido capaz de generar empleo y economía", destaca.

Su pasado como matador de toros durante diez años le hace estar muy al tanto de la realidad taurina. Desmiente que Morante de la Puebla haya fichado por Vox. Considera que es importante defender el mundo del toro desde la política y en otro plano desde la plaza.

Sobre la exhumación de Franco afirma que su padre no exhumó a Franco. Hace suya una frase de Antonio Banderas en la que decía que Franco estaba más muerto en 1985 que hoy en día. "La historia de España es muy rica, hay que asumirla en su plenitud pero intentar desenterrar ahora a Franco porque no era demócrata o a Pelayo o a cargar las tintas sobre un bando o sobre otro...si algo grande ha hecho España es enterrar el odio con un abrazo de perdón que se dierOn nuestros abuelos, trabajemos sobre eso", mantiene.