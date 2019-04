J.Miguel Fúnez: “No nos hemos decantado por ningún partido político, han sido los políticos los que se han decantado por el sector del taxi”

La polémica del sector del taxi ha surgido después de que los taxis de la capital hayan colocado en sus vehículos propaganda de Unidas Podemos, la coalición electoral de Podemos para las elecciones generales.

“En Madrid no está prohibida ningún tipo de publicidad que no sea una publicidad obscena o molesta hacia el ciudadano”, cuenta José Miguel Fúnez, portavoz de la federación profesional del taxi. Esta decisión, dice, es de la empresa privada no del ayuntamiento ni de la comunidad.

Pero no todo el sector está de acuerdo con esta publicidad. “La organización representativa de los taxistas en España, pone de relieve que no es labor de una asociación profesional indicar el sentido del voto de sus asociados” dice el Comunicado de Fedetaxi, que se muestra en contra de esta decisión.

“Como mi taxi es mi empresa es mi negocio y se sube gente que me da de comer no quiero que pueda afectar a mis ingresos”, explica Ignacio Castillo conocido como ‘Peseto Loco’.

Algunos taxistas temen que esto pueda afectarles económicamente y Fúnez cuenta que “nosotros no nos hemos decantado por ningún partido politico han sido los políticos los que se han decantado por el sector del taxi”.

