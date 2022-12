Sor María: "No me acuerdo de nada, ha pasado tanto tiempo"

Hemos podido escuchar y ver a Sor María en la única entrevista que las cámaras han logrado grabarla. Para unas cosas, la religiosa no se acuerda de casi nada de lo ocurrido. "No me acuerdo de nada, es que ha pasado tanto tiempo", dice. Al tiempo que se desmarca de una posible declaración ante el juez. "¿Que voy a declarar? Lo mismo que he dicho ahora. Pues si no hice nada, pues no sé nada. No sé nada".

Sor María se defiende de aquellos que la acusan de robar niños. "No es verdad. Las personas que no querían dar a sus hijos en adopción, no los daban. Tenían que rellenar un documento y se nos decía que las madres que no quisieran dar datos no había que pedírselos". Sin embargo, la amnesia de Sor María desaparece cuando habla de los cambios que se han producido en la ley de adopción. "Ahora la ley ha cambiado. Tienen que firmar un documento y si es menor de edad tiene que ir al notario a que le firme la renuncia", dice.

Asegura, asimismo, que si las madres se arrepentían podían recuperar el niño "más de una se llevó a su niño. Pasaban a la inclusa con el niño hasta que decidieran dejarle o no dejarle", sentencia.