"Solo una persona podía hablar mal de Domingo y era su ex"

Ha vivido un episodio dramático. Carolina y su hijo acompañaban a Domingo a recoger a su hija cuando un encapuchado se bajó de un vehículo y disparó cinco tiros a Domingo acabando con su vida. Ella y su hijo salvaron la vida. "Estamos contenidos y esperando a que se haga Justicia. El pequeño ahora está algo mejor, pero estamos asistidos psicológicamente", ha confesado vía skype con Espejo Público. Sobre quién puede estar detrás de este asesinato, Carolina se ha mostrado prudente y no ha querido acusar a nadie en concreto. Sin embargo, ha apuntado que "solo una persona podía hablar mal de Domingo y era su expareja, pero no quiero hablar de ella porque no quiero entrar en una guerra que no me interesa. Solo digo que ultimamente ella se dirigía a él de manera agresiva".

Aunque no ha podido aportar ninguna información sobre el asesino, debido a que iba cubierto con un pasamontañas, Carolina reconoce que la fisonomía del agresor le resultó "familiar". "Me recuerda a la de un tipo que nos encontramos unos días antes en la puerta de la casa de la ex de Domingo y qiue no nos dejó entrar".