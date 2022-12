"Me siento engañado por Francisco Nicolás. No es quien decía ser"

Juan Munguira ha mantenido silencio hasta ahora, y en Espejo Público es la primera vez que habla. Nos ha contado se siente víctima del pequeño Nicolás, que se sintió embaucado por la parafernalia y por los datos que Fran le contaba. "Le conocí a la salida de una reunión en la última semana de junio y jamás he hecho ningún negocio con él, jamás estuvo en mi despacho y jás accedió a las plantas superiores de la CNMV. Le di credibilidad porque me lo presentó una persona de mucha reputación y me dijeron que colaboraba con instituciones gubernamentales. Creí lo que decía porque la parafernalia con la que se rodeaba me hacía pensar que era quien decía ser. Me he sentido engañado", asegura.

Munguira ha negado ser el intermediario de Nicolás en ningún tipo de negocios con Nicolás. "Nunca he trabajado de intermediario de nadie. Me pidieron que intentara ayudar a un empresario que tenía dificultades en su emnpresa, pero no hice ninguna gestión y no le pude ayudar en nada".