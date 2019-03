Serafín Castro: "Las acusaciones de Bretón me producen risa"

José Bretón se ha descolgado con una sorprendente acusación contra el jefe de la investigación del caso, Serafín Castro, al que ha acusado de intentar sobornarle para sacarle una confesión. "Me ofreció falsificar papeles, y sacar a mi familia de Córdoba si yo le confesaba dónde estaban los niños. Yo le respondí que ójala lo supiera", así acusa José Bretón a Serafín Castro, el jefe de la investigación del caso de la desaparición de sus hijos.

"Me produce risa", asegura Serafín Castro en Espejo Público. "No cabe en cabeza humana lo que está urdiendo este hombre. He hablado muchas veces con José Bretón y nunca he pedido al abogado permiso para hablar con él a solas. Es una barbaridad que su letrado no me habría permitido y además, ¿quién soy yo para facilitar un avión para algo de este tipo?", se defiende el agente Castro.