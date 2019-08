El incendio de la sierra de Guadarrama sigue avanzando. Más de 200 efectivos trabajan para extinguir el fuego que cuenta con dos frentes activos. "Esperar y desear que con los medios aéreos que están trabajando en estos momentos lo antes posible se controle el incendio porque realmente si no nos vemos en una situación complicada", cuenta el alcalde del Real Sitio de San Ildefonso (Segovia), Samuel Alonso.

Uno de los frentes, el derecho, tiene ya una longitud de un kilómetro hacia dentro de la sierra y el izquierdo "se ha complicado" Además las zonas de barrancos por las que avanzan las llamas complican su extinción porque "las máquinas no pueden entrar" y solo se puede acceder a pie. Alonso advierte que "estamos en el límite y se está trabajando sin cesar" y da las gracias públicamente a toda la gente que acerca comida a los efectivos que están trabajando en la zona. Se baraja la posibilidad de que el incendio haya sido intencionado pero el alcalde de la Granja de San Ildefonso no puede dar ese dato porque todavía no cuenta con una información que confirme esa hipótesis. "Sería irresponsable por mi parte", añade.

Los trabajos de extinción del fuego "se están coordinando con Castilla y León y la UME", afirma el Director de emergencias de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo y cuenta que el paraje que está ardiendo es de "alto contenido ecológico". Las próximas horas son cruciales para evitar que el fuego avance más "aunque el viento no parece que sea muy fuerte en esta zona de cumbre, si que soplan vientos de más de 30-40 km/h que van a complicar y van a reactivar determinados frentes que durante la noche hemos logrado contener”.