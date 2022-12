Ruth Ortiz: "Voy a luchar por mis hijos lo que haga falta hasta que se haga Justicia"

La madre de los niños Ruth y José ha entrado en Espejo público para apoyar a todos los miembros de la plataforma Ruth y José que han tenido que acudir a declarar ante las varias denuncias que por acoso han interpuesto contra ellos la familia de Bretón. "Soy una luchadora, y voy a luchar por mis hijos para que se haga Justicia". Ruth Ortiz ha afirmado que "nadie de esa familia se ha dignado a llamarme todavía ni a preguntarme cómo estoy. Eso demuestra el tipo de familia de la que estamos hablando", se lamenta en directo Ruth.

Ella pide, una vez más, que le entreguen los restos para poder enterrarlos. "Nos pueden entregar los restos en una urna o un lugar de forma que nadie pueda manipularlos. Alguna solución tiene que haber", dice Ruth quien asegura que no harían esa petición si no existieran precedentes anteriores. Tambien se ha mostrado preocupada por el tiempo que puede tardar la Justicia en devorlverle los restos. "Si no nos entregan los huesos ahora, quién nos asegura que después del juicio nos la van a entregar. El juicio todavía no tiene fecha".

Ruth Ortiz ha arremetido contra los políticos. "Muchas buenas palabritas, pero a la hora de la verdad, no han hecho nada", al tiempo que se ha mostrado contrariada por las palabras del defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, quien aseguró a Espejo Público que hizo todo lo que le pidieron.