El defensor del pueblo andaluz se defiende de las acusaciones de Ruth Ortiz

Ruth Ortiz arremetió duramente contra muchas personas e instituciones en su última rueda de prensa. Uno de los blancos de sus iras fue el defensor del Pueblo andaluz, José Chamizo, quien en Espejo Público ha querido responder a esas acusaciones. "Comprendo el dolor y la rabia de Ruth Ortiz", ha dicho en directo José Chamizo, "pero creo que hice todo a lo que me comprometí. Chamizo ha dicho que su compromiso pasaba por acercarse a instituciones y personas para obtener información sobre el paradero de los menores y ha señalado que pretendió ir a la cárcel a hablar con José Bretón, padre de los niños y acusado de su asesinato, pero "no me lo recomendaron", dice.

En cuanto a la petición de la madre de los pequeños Ruth y José de que interceda para que se le devuelvan los restos de sus hijos, José Chamizo ha declarado que ya ha realizado gestiones a título privado pero que "no es una decisión que yo pueda tomar. Depende de los organismos judiciales".