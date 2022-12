Ruth Ortíz: "Estoy impotente y frustarda con José Bretón"

Ruth Ortíz, la madre de los niños desaparecidos de Córdoba, ha hablado en una entrevista. Asegura que nunca se ha creído la versión de José Bretón, su marido, de que perdiera a los niños. "No me lo he creído desde el principio. Se que no los perdió, no se lo que ha pasado, pero estoy muy segura de que él no los perdió". En cuanto a la entrevista que mantuvo en la cárcel con su marido, Ruth confiesa que no salió nada contenta "salí impotente y frustrada de lo que allí pasó". Ruth asegura que va a seguir luchando hasta que aparezcan sus pequeños "tengo muchas cosas por hacer hasta que aparezcan mis hijos".